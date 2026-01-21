Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:58, 21 января 2026Авто

Доходы Китая от поставок машин в Россию обвалились

Доходы Китая от экспорта автомобилей в Россию упали в 1,8 раза в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные доходы китайских экспортеров от поставок автомобилей в Россию упали в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении показателя сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За 12 месяцев доходы азиатской страны от экспорта автомобилей на российский рынок просели на 44,3 процента и опустились до 8,5 миллиарда долларов. В целом за последние четыре года (с 2022-го по 2025-й включительно) показатель составил 53,3 миллиарда. Подавляющая часть пришлась на доходы от поставок легковушек — 37 миллиардов долларов.

Материалы по теме:
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

В прошлом году в Россию завезли в общей сложности 632,3 тысячи китайских легковушек, что оказалось на 42 процента ниже в сравнении с показателем за 2024-й. Несмотря на это, российский авторынок остался для азиатской страны крупнейшим экспортным направлением. В топ-3 также попали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Великобритания.

Стремительное падение поставок китайских машин в Россию эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики относят масштабное затоваривание, падение спроса на фоне подорожания автомобилей, а также снижение рентабельности бизнеса дилерских центров концернов из азиатской страны. На этом фоне, спрогнозировали специалисты «Газпромбанк Автолизинга», доля новых китайских машин на российском рынке продолжит снижаться.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о наличии у США оружия, о котором никто не знает. Оно может быть связано с похищением Мадуро

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Российский военкор назвал две цели удара ВСУ по Адыгее

    Луна обрушилась на евродепутата из-за нецензурной речи

    В российском городе обрушилась крыша торгового центра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok