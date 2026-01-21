Реклама

19:33, 21 января 2026Россия

В российском городе родители избили засыпавшего детскую горку тракториста

В Краснодаре родители избили тракториста, засыпавшего песком детскую горку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Краснодаре родители избили тракториста, который засыпал песком самодельную детскую горку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дети решили покататься на песчаной куче, засыпанной снегом. Однако вскоре на место прибыли строители.

Трактор с песком начал засыпать горку, когда на ней еще находился ребенок. Родители возмутились, залезли в кабину машины и избили тракториста.

Ранее житель Подмосковья ворвался в чужую квартиру в подмосковной Балашихе и облил пару с годовалым ребенком химическим веществом из баллончика. По словам пострадавших, ночью соседи сильно шумели, в результате чего семье пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить жильцов. Наутро в их квартире отключился свет. Когда россиянин вышел в подъезд, чтобы включить рубильник, на него напал сосед.

