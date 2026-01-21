В российском городе родители избили засыпавшего детскую горку тракториста

В Краснодаре родители избили тракториста, засыпавшего песком детскую горку

В Краснодаре родители избили тракториста, который засыпал песком самодельную детскую горку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дети решили покататься на песчаной куче, засыпанной снегом. Однако вскоре на место прибыли строители.

Трактор с песком начал засыпать горку, когда на ней еще находился ребенок. Родители возмутились, залезли в кабину машины и избили тракториста.

