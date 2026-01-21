Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:21, 21 января 2026Россия

В российском приграничье боец получил ранение при отражении атаки дрона ВСУ

В Белгородской области боец получил ранение при отражении атаки дрона ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В хуторе Екатериновка Белгородской области боец «Орлана» получил ранение при отражении атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

У бойца диагностировали осколочные ранения предплечья и бедра. Сослуживцы вывезли его с места атаки беспилотника и передали раненого бригаде скорой помощи.

«Сейчас его доставляют в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал российский губернатор.

Ранее Гладков назвал ситуацию в приграничье Белгородской области напряженной, а также указал на недочеты в работе органов власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Россиянин захотел отремонтировать жилье и лишился миллионов рублей

    В российском регионе ревнивая женщина ударила таксиста ножом

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok