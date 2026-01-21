В российском приграничье боец получил ранение при отражении атаки дрона ВСУ

В хуторе Екатериновка Белгородской области боец «Орлана» получил ранение при отражении атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

У бойца диагностировали осколочные ранения предплечья и бедра. Сослуживцы вывезли его с места атаки беспилотника и передали раненого бригаде скорой помощи.

«Сейчас его доставляют в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал российский губернатор.

Ранее Гладков назвал ситуацию в приграничье Белгородской области напряженной, а также указал на недочеты в работе органов власти.

