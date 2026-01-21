В российском регионе ревнивая женщина ударила таксиста ножом

В Москве ревнивая жена ударила таксиста ножом

В Москве ревнивая жена ударила таксиста ножом. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, ночью 20 января рядом с шиномонтажом на Востряковском проезде женщина узнала об измене 36-летнего работающего в такси мужчины и ударила его ножом. Таким образом она решила ему отомстить. После содеянного женщина испугалась и вызвала экстренные службы.

Скорая помощь отвезла пострадавшего в медицинское учреждение, где ему наложили швы. После этого он был отпущен домой мириться с женой. Заявление о нападении потерпевший писать не стал.

