В Совфеде высказались об ограничениях работы Telegram

Сенатор Шейкин: В отношении Telegram последовательно вводят ограничения

В России последовательно ограничивают работу мессенджера Telegram. Об этом стало известно ТАСС.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ», — рассказал агентству первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

По словам сенатора, Telegram не выполняет требования российских законов, направленные на то, чтобы выявлять и пресекать преступные действия на территории страны. Из-за этого ограничительные меры против платформы вводятся с августа 2025 года, подчеркнул Шейкин.

Ранее в Роскомнадзоре высказались об ограничениях в отношении мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что новых мер против платформы не вводилось.

10 января стало известно, что в работе Telegram в России произошел сбой. Уточнялось, что о неполадках сообщили более тысячи россиян.