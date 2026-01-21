Реклама

02:30, 21 января 2026

В США назвали главную проблему армии России

19FortyFive: Главная проблема армии России носит структурный характер
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главная проблема армии России носит структурный характер, утверждает обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон.

«Основная проблема носит структурный характер: жесткое, централизованное командование и ограниченная децентрализация, усугубляемые отсутствием сильного младшего офицерского корпуса», — говорится в публикации.

Там отмечается, что исторический опыт России опирается на использования массированных формирований, находящихся в строгом подчинении командованию.

«Традиционная опора России на массированные формирования стала недостатком, поскольку беспилотники наказывают концентрации войск и бронетехники», — пишет автор.

В январе военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко заявил, что принципы классического общевойскового боя, выработанные с середины XX века, которыми Россия руководствовалась в начале специальной военной операции, окончательно ушли в прошлое.

По его словам, за это время тактика Вооруженных сил России поменялась полностью, а традиционные концепции — «концентрация сил», «участок прорыва», «изоляция района боевых действий» — утратили прежнее значение.

