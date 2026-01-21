В США рассказали об уникальной полезности «ядерного космического бомбардировщика»

19FortyFive: Задачи космического корабля ВВС США X-37B засекречены

Задачи космического корабля Военно-воздушных сил (ВВС) ВВС США X-37B засекречены, а Россия и Китай считают его «ядерным космическим бомбардировщиком» времен третьей мировой войны, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс.

«Предположительно, X-37B заполняет пробел между спутниками и космическими аппаратами, предназначенными для пребывания на орбите в течение многих лет, прежде чем вернуться на Землю», — утверждает автор.

По его словам, Пентагон на борту X-37B тестирует новые материалы и технологии, в связи с чем задачи миссий корабля засекречены. Тем не менее, Касс признает, что неопределенность, связанная с X-37B, выгодна США.

«X-37B размывает границы между исследованиями и операциями — это размывание преднамеренно и стратегически полезно», — пишет обозреватель.

В августе компания SpaceX успешно запустила военный космоплан X-37B.

В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американский космоплан X-37B может нести до шести ядерных боеголовок.