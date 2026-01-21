В столице российского региона нашли неразорвавшийся боеприпас

Гладков сообщил об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде

В Белгороде обнаружили воронку от неразорвавшегося боеприпаса. О происшествии в областной столице сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса. На месте работают взрывотехники Министерства обороны», — написал он.

Чиновник также поручил вывезти в безопасное место жильцов домов, расположенных около места ЧП. По его словам, оперативные и городские службы уже проводят поквартирный обход и организуют эвакуацию.

Пострадавших при происшествии нет.

Ранее Гладков заявил, что ситуация в области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион 20 января является напряженной. По его словам, специалистам удастся разминировать подвергшуюся обстрелу территорию лишь сегодня. Также он отметил, что в работе органов власти есть недочеты.