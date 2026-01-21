Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 21 января 2026Россия

В столице российского региона нашли неразорвавшийся боеприпас

Гладков сообщил об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса в Белгороде
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Военнослужащие инженерно-саперного батальона

Военнослужащие инженерно-саперного батальона. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Белгороде обнаружили воронку от неразорвавшегося боеприпаса. О происшествии в областной столице сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса. На месте работают взрывотехники Министерства обороны», — написал он.

Чиновник также поручил вывезти в безопасное место жильцов домов, расположенных около места ЧП. По его словам, оперативные и городские службы уже проводят поквартирный обход и организуют эвакуацию.

Пострадавших при происшествии нет.

Ранее Гладков заявил, что ситуация в области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион 20 января является напряженной. По его словам, специалистам удастся разминировать подвергшуюся обстрелу территорию лишь сегодня. Также он отметил, что в работе органов власти есть недочеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нас вы бы говорили по-немецки». Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok