Военкор Соколова: Бойцы ВСУ изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказала военный корреспондент Елена Соколова, которая пообщалась с одним из взятых в плен украинских солдат.

По ее словам, однажды у нее был диалог с украинским военным из Краматорска. «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было три этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они ее жестоким способом изнасиловали и убили», — указала она.

Как уточнила военкор, украинские бойцы были уверены, что преступление сойдет им с рук. Российские военные ликвидировали двоих из них, а одного взяли в плен.

Ранее сообщалось, что ВСУ заставили женщину покинуть дом в ДНР и угрожали насилием ее детям.