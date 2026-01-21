Реклама

Бывший СССР
03:22, 21 января 2026

Военкор рассказала об изнасилованной и убитой ВСУ жительнице ДНР

Военкор Соколова: Бойцы ВСУ изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказала военный корреспондент Елена Соколова, которая пообщалась с одним из взятых в плен украинских солдат.

По ее словам, однажды у нее был диалог с украинским военным из Краматорска. «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было три этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они ее жестоким способом изнасиловали и убили», — указала она.

Как уточнила военкор, украинские бойцы были уверены, что преступление сойдет им с рук. Российские военные ликвидировали двоих из них, а одного взяли в плен.

Ранее сообщалось, что ВСУ заставили женщину покинуть дом в ДНР и угрожали насилием ее детям.

