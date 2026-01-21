Воры проникли в банковское хранилище при помощи дрели и вскрыли три тысячи ячеек

В немецком Гельзенкирхене преступники опустошили депозитные боксы в сберегательной кассе. Об этом сообщает The Guardian.

Воры залезли в отделение Sparkasse 27 декабря прошлого года во время рождественских праздников. Они проникли в банковское хранилище через дыру в стене, которую проделали мощной дрелью, и смогли вскрыть содержимое практически всех ячеек — их было более трех тысяч. Ущерб оценивается в 300 миллионов евро (около 27 миллиардов рублей), что делает это преступление одним из самых масштабных в истории страны. При этом полиция узнала о случившемся лишь спустя двое суток — из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Полиция сообщила, что кражу совершила группа из пяти-семи человек. Вся операция заняла у них около четырех часов. Они вынесли все украденное на парковку и уехали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали легковую машину Audi и белый фургон Mercedes с крадеными номерами, на которых скрылись преступники. Воры до сих пор находятся в розыске.

Адвокат Юрген Хеннеманн, представляющий интересы владельцев ячеек, отмечает, что банки годами игнорировали предупреждения об уязвимостях. Представители сети Sparkasse заявили, что их системы безопасности соответствуют «признанным стандартам», а банк стал «жертвой кражи, совершенной с применением сложных технологий». Однако многих клиентов шокировало, что стандартная страховка покроет лишь до 10,3 тысячи евро (около одного миллиона рублей) за ячейку, тогда как убытки большинства пострадавших часто значительно выше.

Ранее французский телеканал TF1 опубликовал эксклюзивные кадры ограбления Лувра, произошедшего в октябре 2025 года. На записи с камер видеонаблюдения попали два грабителя. На кадрах видно, как они прорезают защитное стекло болгарками, затем разбивают его локтем и забирают украшения.

