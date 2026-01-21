Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:06, 21 января 2026Из жизни

Воры проникли в банковское хранилище при помощи дрели и вскрыли три тысячи ячеек

В Германии преступники вынесли из банка содержимое трех тысяч депозитных боксов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Petr Smagin / Shutterstock / Fotodom

В немецком Гельзенкирхене преступники опустошили депозитные боксы в сберегательной кассе. Об этом сообщает The Guardian.

Воры залезли в отделение Sparkasse 27 декабря прошлого года во время рождественских праздников. Они проникли в банковское хранилище через дыру в стене, которую проделали мощной дрелью, и смогли вскрыть содержимое практически всех ячеек — их было более трех тысяч. Ущерб оценивается в 300 миллионов евро (около 27 миллиардов рублей), что делает это преступление одним из самых масштабных в истории страны. При этом полиция узнала о случившемся лишь спустя двое суток — из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Полиция сообщила, что кражу совершила группа из пяти-семи человек. Вся операция заняла у них около четырех часов. Они вынесли все украденное на парковку и уехали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали легковую машину Audi и белый фургон Mercedes с крадеными номерами, на которых скрылись преступники. Воры до сих пор находятся в розыске.

Адвокат Юрген Хеннеманн, представляющий интересы владельцев ячеек, отмечает, что банки годами игнорировали предупреждения об уязвимостях. Представители сети Sparkasse заявили, что их системы безопасности соответствуют «признанным стандартам», а банк стал «жертвой кражи, совершенной с применением сложных технологий». Однако многих клиентов шокировало, что стандартная страховка покроет лишь до 10,3 тысячи евро (около одного миллиона рублей) за ячейку, тогда как убытки большинства пострадавших часто значительно выше.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Ранее французский телеканал TF1 опубликовал эксклюзивные кадры ограбления Лувра, произошедшего в октябре 2025 года. На записи с камер видеонаблюдения попали два грабителя. На кадрах видно, как они прорезают защитное стекло болгарками, затем разбивают его локтем и забирают украшения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Без нас вы бы говорили по-немецки». Трамп в Давосе разнес Европу и приписал США «победу с большим отрывом» во Второй мировой

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok