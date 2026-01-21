Возможность европейских стран создать альтернативу НАТО без участия США оценили

Топорнин: Если США выведут военных из Европы, то боеспособность НАТО упадет

Если США выведут своих военных из Европы, то боеспособность подразделений НАТО резко упадет, считает политолог Николай Топорнин. Возможность европейских стран создать альтернативу альянсу без участия Вашингтона специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«НАТО в Европе на 75-80 процентов — это США. Если США будут убирать свои базы, своих военнослужащих из Европы, боеспособность нынешних подразделений НАТО резко упадет. Европейцы уже понимают, что [президент США Дональд] Трамп может принять такое решение. Тем более если противоречия между Европой и США будут нарастать, особенно в свете политики Трампа в отношении захвата Гренландии», — отметил Топорнин.

По словам политолога, европейские лидеры уже отмечают, что в случае вывода американских военных альянс превратится в фикцию.

«Потому что США не будут являться защитником европейцев от России. Как они сейчас считают, что Россия — главная угроза. Соответственно, надо думать о том, чтобы создавать альтернативу НАТО без участия США», — объяснил эксперт.

Топорнин рассказал, что в Европе уже появилось такое понятие как «коалиция желающих» — страны, которые готовы поддерживать Украину.

«Такая же логика в отношении создаваемой военной структуры параллельно НАТО. То есть должна быть такая коалиция желающих стран, которые готовы вкладывать деньги, свои вооруженные контингенты в создание единой внутренней системы обороны, поскольку сегодня ее нет. Сегодня все опирается на американские военные базы, которые находятся в Европе», — сообщил он.

Совершенно понятно, что это длительный процесс, который требует выделения больших сумм и согласования различных вопросов, связанных уже с военным искусством. Все боевые уставы разные. Все говорят на разных языках в Европе. Об этом уже давно речь идет. Но они говорили-говорили, а воз и ныне там. Во всяком случае, в практическом плане ничего не сделано Николай Топорнин политолог

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа должна создать «коалицию желающих» для собственной обороны. Он отметил, что если страны готовы сделать это для Украины, то должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС.