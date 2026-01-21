Реклама

В Европе предложили создать еще одну «коалицию желающих»

Глава МИД Испании Альбарес предложил создать коалицию желающих для защиты Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПошлины США

Фото: Omar Havana / Reuters

Европа должна создать «коалицию желающих» для собственной обороны. С таким предложением выступил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию Der Spiegel.

«Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги, которые мы можем легко осуществить: во-первых, нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И во-вторых, нам нужно сформировать "коалицию желающих". Если мы готовы сделать это для Украины, мы должны быть готовы таким же образом защитить и ЕС», — отметил дипломат.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урусла фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо ускорить стремление к независимости, чтобы защитить себя в быстро меняющемся мире.

Также политик раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины в отношении некоторых стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии.

