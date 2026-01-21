Реклама

Фон дер Ляйен заявила о царящем в мире беззаконии

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) необходимо ускорить стремление к независимости, чтобы защитить себя в быстро меняющемся мире. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters.

«Мы находимся на перепутье. Европа предпочитает диалог и решения, но мы полностью готовы действовать, если это необходимо. В этом мире, где все больше царит беззаконие, Европе нужны собственные рычаги власти. Мы их знаем: сильная экономика, единый рынок и промышленная база, инновационный и технологический потенциал, сплоченные общества и, прежде всего, реальная способность защитить себя», — отметила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что «как никогда важно» продолжать уделять внимание Украине, в то время как Брюссель будет сотрудничать с США и другими партнерами для «укрепления безопасности в Арктике».

Ранее вице-президент ЕК, ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера заявила, что ЕС не должен ограничиваться в мерах, которые могут быть необходимы для защиты интересов сообщества из-за притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

