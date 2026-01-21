Реклама

Встречу делегаций Украины и США на форуме в Давосе анонсировали

«Интерфакс-Украина»: Делегации Украины и США встретятся в Давосе 21 января
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Делегации Украины и США встретятся на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 21 января. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

«Запланировано на вечер», — подтвердил собеседник издания.

В каком составе пройдет встреча, не уточняется. Какие вопросы планируется обсудить в ее рамках, также неизвестно.

20 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отмену поездки на форум в Давос. Он сообщил, что останется на Украине для координации восстановления энергетики после ночной атаки.

