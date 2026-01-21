Встречу G7 по пошлинам США перенесли

Bloomberg: Франция перенесла встречу G7 по пошлинам США из-за форума в Давосе

Франция в связи с плотным расписанием участников Всемирного экономического форума в Давосе перенесла встречу министров стран «Большой семерки» (G7) по пошлинам США. Об этом со ссылкой на источник в офисе главы французского минфина Ролана Лескюра сообщает агентство Bloomberg.

«Франция перенесла первую в рамках своего председательства встречу финансовых чиновников "Группы семи", на которой, как ожидалось, должны были обсуждаться угрозы пошлинами со стороны президента США Дональда Трампа», — указывает агентство.

Ранее политолог-американист Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» допустил, что Европа может пойти по пути взаимной торговой войны с США. По его словам, европейцы принимают в расчет, что это временно и с уходом Трампа с поста через три года все может стать на свои места.