ЕС и США предрекли взаимную торговую войну

Политолог Блохин: ЕС может пойти по пути взаимной торговой войны с США

Европейский союз (ЕС) может пойти по пути взаимной торговой войны с США, допустил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

«Я думаю, что, конечно, они могут пойти по пути взаимной торговой войны, потому что, во-первых, торговая война — это излюбленный инструмент Трампа. Плюс самим европейцам, евробюрократам не понравилась последняя американская стратегия национальной безопасности, где открытым текстом написано, что Европа чуть ли не враждебный США глобалистский центр силы, который необходимо перевоспитать и дисциплинировать и навязывать свою повестку дня», — высказался Блохин.

По словам политолога, европейцы могут пойти на ответные меры, принимая в расчет, что это временно и с уходом Трампа с поста через три года все может стать на свои места.

«Очевидно, конечно, что эта торговая война не будет выгодна никому, потому что между США и Европой существует экономическая взаимозависимость, но если ранее Европа соглашалась на какие-то требования и претензии Трампа и Трамп как бы продавливал Европу, то теперь, после того как маски сорваны в этой стратегии национальной безопасности, европейцы могут пытаться уже защищать свои интересы с помощью ответных экономических мер. Конечно, ненависть к Трампу там запредельная и из-за позиции по России, по Украине и по Гренландии», — заключил собеседник «Ленты.ру».

На фоне угроз со стороны Трампа Европарламент (ЕП) приостановил процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между Европейским союзом (ЕС) и США. Это означает, что Америка не получит беспошлинный доступ своей продукции на внутренний рынок ЕС.

Также ранее стало известно, что страны ЕС начали обдумывать введение ответных пошлин против США на 93 миллиарда евро.

По сообщениям западной прессы, власти Германии в качестве ответа на американские пошлины могут резко повысить для США стоимость аренды военных баз на территории ФРГ, а президент Франции Эммануэль Макрон хочет применить «торговую базуку», которая позволяет ограничивать импорт товаров и услуг.

