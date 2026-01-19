Реклама

Германия придумала «значительный» ответ Трампу

Times: Германия может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Германии могут резко повысить для США стоимость аренды военных баз на территории ФРГ в качестве ответа на введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины. Об этом сообщает британская газета The Times.

«[Источник] заявил, что Германия может значительно повысить арендную плату, которую она взимает за использование этих баз», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об американских военных базах в Штутгарте и Рамштайне. При этом вопрос закрытия этих баз Берлин пока не рассматривает.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

