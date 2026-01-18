Европарламент остановил беспошлинную торговлю ЕС с США из-за Трампа

Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США

Европарламент (ЕП) приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом рассказал в интервью телеканалу ZDF глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

Он уточнил, что такие меры были приняты на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Это означает, что американский лидер Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС. Вебер назвал решение ЕП первым сигналом Вашингтону.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию. В свою очередь, страны ЕС начали обдумывать введение ответных пошлин против США на 93 миллиарда евро.

