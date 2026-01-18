Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:51, 18 января 2026Экономика

Европарламент остановил беспошлинную торговлю ЕС с США из-за Трампа

Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европарламент (ЕП) приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом рассказал в интервью телеканалу ZDF глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

Он уточнил, что такие меры были приняты на фоне угроз американского президента Дональда Трампа. Это означает, что американский лидер Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС. Вебер назвал решение ЕП первым сигналом Вашингтону.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию. В свою очередь, страны ЕС начали обдумывать введение ответных пошлин против США на 93 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Раскрыты риски для Долиной от затягивания передачи квартиры

    Опрос американцев о Гренландии привел к неожиданным результатам

    Морпехи США купят роботов для разминирования

    Самосвал снес мост в российском регионе

    «То, что вам кажется мелочью, для них — преступление». За что россиянам за границей могут грозить штраф или тюрьма?

    В Британии прокомментировали конфликт Зеленского и Кличко

    Глава Минфина США унизил Европу из-за Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok