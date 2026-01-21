ВСУ попытались перебросить бойцов в Харьковскую область

ВС России пресекли попытку ВСУ перебросить бойцов в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перебросить бойцов на позиции в Харьковскую область, российские военнослужащие ликвидировали две боевые группы украинской армии. Об этом в российских силовых структурах рассказали РИА Новости.

«Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом», — сообщил источник.

Собеседник агентства отметил, что ВСУ предприняли попытку нарастить количество личного состава на передовой.

20 января в Харьковской области на северо-востоке Украины произошла серия мощных взрывов. Уточняется, что удары были нанесены в том числе по Харькову.