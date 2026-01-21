Второй город Украины почти целиком оказался обесточен

Синегубов: Харьков 20 января был обесточен на 90 процентов

Харьков был обесточен 20 января на 90 процентов. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов, передает «Страна.ua».

«У нас вчера была ситуация, 1,1 миллиона абонентов были без электроэнергии. Это около 90 процентов населения Харькова и Харьковской области», — заявил Синегубов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город идет к гуманитарной катастрофе. По словам политика, только в январе столицу покинули 600 тысяч человек. Кличко рассказал, что во время двух последних ракетных атак по Киеву удары пришлись по тепловым станциям.