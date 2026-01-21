Реклама

Второй город Украины почти целиком оказался обесточен

Синегубов: Харьков 20 января был обесточен на 90 процентов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Харьков был обесточен 20 января на 90 процентов. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов, передает «Страна.ua».

«У нас вчера была ситуация, 1,1 миллиона абонентов были без электроэнергии. Это около 90 процентов населения Харькова и Харьковской области», — заявил Синегубов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город идет к гуманитарной катастрофе. По словам политика, только в январе столицу покинули 600 тысяч человек. Кличко рассказал, что во время двух последних ракетных атак по Киеву удары пришлись по тепловым станциям.

