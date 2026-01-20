Захарова сравнила происходящее на Всемирном экономическом форуме с театром абсурда

Захарова назвала происходящее на форуме в Давосе театром абсурда

Происходящее на Всемирном экономическом форуме в Давосе — это театр абсурда. С таким мнением в Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — написала дипломат. Она отметила, что больше всего ее внимание привлекло предложение президента Финляндии Александра Стубба сходить в сауну с лидером США Дональдом Трампом, чтобы решить вопрос с Гренландией.

«Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», — добавила Захарова.

Ранее спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев назвал желание Стубба сходить с Трампом в сауну примитивным подходом.