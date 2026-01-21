Реклама

00:57, 21 января 2026

Зеленский уволил своего советника

Зеленский уволил своего советника Мака
Марина Совина
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего советника Эндрю Мака. Об этом говорится в указе главы государства.

Мак возглавлял лоббистские усилия украинских властей в США, поддерживая тесные и системные контакты, в частности, с бывшим руководителем Администрации президента Андреем Ермаком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства стал Евгений Хмара.

