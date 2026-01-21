Женщина 40 лет носила костюм журавля и учила птенцов летать

The Guardian: Женщина 40 лет носила костюм журавля, чтобы научить птенцов летать

Сотруднице Международного фонда журавлей Марианне Веллингтон приходится носить костюм птицы, чтобы ухаживать за птенцами журавлей и учить их летать. Об этом она рассказала изданию The Guardian.

Веллингтон работает в фонде с 1986 года. Уход за птенцами требует полного перевоплощения в птицу, поэтому сотрудники используют специальные костюмы: на одну руку надевают кукольную голову журавля, а другой управляют крылом. «Это утомительная работа — руки начинают болеть, — признается женщина. — Обычно мы сменяем друг друга каждые час-два».

Новичкам требуется около месяца, чтобы научиться реагировать на окружающий мир по-птичьи. Кроме того, переодетым сотрудникам нужно имитировать звуки, которые издают журавли. В свое время Веллингтон научилась кричать по-журавлиному, но теперь сотрудники прячут под костюмом плеер с записями голосов настоящих птиц.

Прежде чем отпустить молодых журавлей в дикую природу, их нужно научить летать. Этим тоже занимаются переодетые люди. «На видео, где мы бежим и машем крыльями, это выглядит довольно нелепо, но птенцы понимают, в чем суть, — говорит Веллингтон. — Я чувствую себя гордым родителем, когда вижу, как они взлетают».

