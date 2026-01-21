Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:27, 21 января 2026Из жизни

Женщина 40 лет носила костюм журавля и учила птенцов летать

The Guardian: Женщина 40 лет носила костюм журавля, чтобы научить птенцов летать
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Wild Horizons / Universal Images Group via Getty Images

Сотруднице Международного фонда журавлей Марианне Веллингтон приходится носить костюм птицы, чтобы ухаживать за птенцами журавлей и учить их летать. Об этом она рассказала изданию The Guardian.

Веллингтон работает в фонде с 1986 года. Уход за птенцами требует полного перевоплощения в птицу, поэтому сотрудники используют специальные костюмы: на одну руку надевают кукольную голову журавля, а другой управляют крылом. «Это утомительная работа — руки начинают болеть, — признается женщина. — Обычно мы сменяем друг друга каждые час-два».

Новичкам требуется около месяца, чтобы научиться реагировать на окружающий мир по-птичьи. Кроме того, переодетым сотрудникам нужно имитировать звуки, которые издают журавли. В свое время Веллингтон научилась кричать по-журавлиному, но теперь сотрудники прячут под костюмом плеер с записями голосов настоящих птиц.

Материалы по теме:
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021
«Она лаяла, как сторожевой пес» Генетический эксперимент: как с нуля создать домашнее животное
«Она лаяла, как сторожевой пес»Генетический эксперимент: как с нуля создать домашнее животное
24 февраля 2019
«Природа России меня просто поразила» Как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране?
«Природа России меня просто поразила»Как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране?
13 ноября 2021

Прежде чем отпустить молодых журавлей в дикую природу, их нужно научить летать. Этим тоже занимаются переодетые люди. «На видео, где мы бежим и машем крыльями, это выглядит довольно нелепо, но птенцы понимают, в чем суть, — говорит Веллингтон. — Я чувствую себя гордым родителем, когда вижу, как они взлетают».

Ранее американская исполнительница, автор песен и обладательница девяти премий «Грэмми» Билли Айлиш заявила, что хотела бы стать собакой. Кроме того, она не прочь быть лошадью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Россиянин захотел отремонтировать жилье и лишился миллионов рублей

    В российском регионе ревнивая женщина ударила таксиста ножом

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok