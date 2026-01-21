Жителей Камчатки предупредили о новых мощных снегопадах

Губернатор Солодов: Мощные снегопады на Камчатке могут повториться

Обрушившиеся на Камчатку циклоны оказались самыми мощными за последние 50 лет. Однако мощные снегопады могут повториться на следующей неделе, предупредил жителей губернатор российского региона Владимир Солодов в ходе доклада на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Его слова передает РИА Новости.

«Нам важно не только устранить последствия прошедших экстремальных циклонов, самых сильных за прошедшие 50 лет, но и подготовиться к их вероятному повторению», — заявил глава Камчатского края.

По прогнозам специалистов, мощные осадки рискуют повториться на следующей неделе, уточнил Солодов. По словам губернатора, власти региона готовятся оперативно отреагировать на повторения циклона.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что повторные мощные снегопады на Камчатке маловероятны. По словам синоптика, пик осадков в регионе уже пройден.