106-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

106-летний Джеймс Чоу назвал физические упражнения секретом долголетия

106-летний житель американского штата Гавайи отпраздновал день рождения тренировкой в спортзале. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Джеймс Чоу родился в Китае в 1920 году. После войны он работал на сахарной плантации на Мауи, а в 1950-е переехал на Оаху. Позже он стал профессором инженерного дела в Гавайском университете в Маноа.

В 68 лет Чоу ушел на пенсию. Вскоре у него диагностировали сахарный диабет. После этого мужчина стал регулярно ходить в спортзал и не бросает это занятие до сих пор. Он считает, что именно в физических упражнениях заключается секрет его долголетия.

Чоу придерживается простого рациона: он ест тофу, рис и другие подобные блюда.

