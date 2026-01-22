Реклама

Из жизни
09:43, 22 января 2026Из жизни

106-летний мужчина раскрыл секрет долголетия

106-летний Джеймс Чоу назвал физические упражнения секретом долголетия
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @hsplshigov

106-летний житель американского штата Гавайи отпраздновал день рождения тренировкой в спортзале. Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Джеймс Чоу родился в Китае в 1920 году. После войны он работал на сахарной плантации на Мауи, а в 1950-е переехал на Оаху. Позже он стал профессором инженерного дела в Гавайском университете в Маноа.

В 68 лет Чоу ушел на пенсию. Вскоре у него диагностировали сахарный диабет. После этого мужчина стал регулярно ходить в спортзал и не бросает это занятие до сих пор. Он считает, что именно в физических упражнениях заключается секрет его долголетия.

Чоу придерживается простого рациона: он ест тофу, рис и другие подобные блюда.

Ранее долгожительница из Великобритании назвала лучший напиток для продления жизни. По словам 101-летней женщины, она прожила так долго благодаря лимонаду.

