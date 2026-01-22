Акулы напали на четырех человек за три дня в одной стране

В Австралии акулы напали на четвертого человека за три дня

У северных пляжей Сиднея, Австралия, участились нападения акул на людей. Об этом пишет Daily Mail.

Утром 20 января акула напала на 39-летнего серфера. Хищная рыба прокусила его гидрокостюм и повредила доску. Сам мужчина практически не пострадал. Он смог самостоятельно добраться до берега, где ему помогли другие посетители пляжа Пойнт-Пломер. Серфер стал четвертой жертвой акул за три дня.

19 января акула покусала 27-летнего серфера у пляжа Норт-Стейн. Пострадавшего вытащили из воды и срочно госпитализировали. Он получил серьезные травмы голени, поэтому ему потребовалось переливание крови. Мужчина остается в критическом состоянии после операции.

В тот же день тупорылая акула сбила с доски 11-летнего мальчика, пока тот занимался серфингом. Она покусала доску ребенка, и он остался цел. 18 января жертвой рыбы того же вида стал 12-летний подросток. Его спасли друзья. Сейчас мальчик находится в коме.

Власти Сиднея связывают активность акул с непогодой. Вода у берегов города стала мутной из-за недавних дождей — это идеальные условия для охоты. К тому же, активность тупорылых акул связана с сезоном — с января по февраль крупные самки этого вида рожают детенышей. В этот период они особенно агрессивны и часто нападают на людей, защищая свою территорию.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии решило закрыть для купания десятки пляжей на побережье Сиднея из-за серии нападений акул. Туристам рекомендуют воздержаться от купания в течение следующей недели.

