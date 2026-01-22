Секретные данные Apple украли хакеры

Хакеры похитили секретные даные Apple, Nvidia, LG и Tesla

Злоумышленники похитили огромный массив данных, касающихся продуктов Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По данным профильных медиа Cybernews и Hackread, на которые сослались журналисты 9to5Mac, хакеры взломали не Apple, а ее ключевого китайского поставщика Luxshare. Злоумышленники получили доступ к терабайтам данных секретных продуктов Apple, Nvidia, LG, Tesla и других крупных компаний.

Ответственность за взлом взяла на себя организация RansomHub. 15 декабря на форуме в даркнете они опубликовали заявление, что им удалось похитить данные Luxshare. Злоумышленники призвали представителей Luxshare связаться с ними, чтобы выкупить похищенную информацию.

Украденные файлы датированы периодом с 2019 по 2025 год. «Это может означать наличие информации о будущих продуктах Apple», — заметили журналисты. «Если это подтвердится, атака может иметь катастрофические последствия для Luxshare и ее партнеров», — заявили специалисты издания Cybernews.

Luxshare и Apple пока никак публично не прокомментировали сообщения о взломе. Отмечается, что китайская фирма является ключевым партнером IT-гиганта в производстве iPhone, Apple Watch, AirPods и других устройств.

Журналисты издания MacRumors заявили, что в 2026 году Apple представит 5 совершенно новых для себя гаджетов. К ним отнесли дешевый MacBook, складной iPhone, центр управления умным домом, умный дверной звонок и умные очки.