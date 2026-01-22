Раскрыты совершенно новые устройства Apple

MacRumors: Apple выпустит дешевый MacBook и центр управления умным домом

Журналисты издания MacRumors перечислили устройства, которые корпорация Apple представит в 2026 году. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы подчеркнули, что в новом году американский IT-гигант представит ряд совершенно новых для себя продуктов. Одним из первых таких девайсов окажется дешевый MacBook на основе чипа от iPhone. Компьютер получит 13-дюймовый экран, 8 гигабайт оперативной памяти и будет стоить не дороже 799 долларов (61 тысяча рублей).

Компания должна выпустить ряд устройств для умного дома. Так, инсайдеры раскрыли хаб — центр управления смарт-гаджетами. Он получит прямоугольный дисплей, процессор A18 и поддержку нейросети Apple Intelligence. Также фирма представит умный звонок, работающий с системой определения лица Face ID.

Также в 2026-м Apple покажет первый складной смартфон. Согласно последним сообщениям, девайс будет иметь внутренний дисплей на 7,7 дюйма и внешний 5,3-дюймовый экран. Наконец, в планах IT-гиганта представить умные очки — с экранами, камерами, динамиками и функциями отслеживания здоровья.

Ранее известный инсайдер Fixed Focus Digital рассказал, что Apple выпустит продолжение iPhone Air уже осенью 2026 года. Оригинальная версия смартфона провалилась в продаже.