Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:07, 22 января 2026Наука и техника

Раскрыты совершенно новые устройства Apple

MacRumors: Apple выпустит дешевый MacBook и центр управления умным домом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter Dasilva / Reuters

Журналисты издания MacRumors перечислили устройства, которые корпорация Apple представит в 2026 году. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы подчеркнули, что в новом году американский IT-гигант представит ряд совершенно новых для себя продуктов. Одним из первых таких девайсов окажется дешевый MacBook на основе чипа от iPhone. Компьютер получит 13-дюймовый экран, 8 гигабайт оперативной памяти и будет стоить не дороже 799 долларов (61 тысяча рублей).

Компания должна выпустить ряд устройств для умного дома. Так, инсайдеры раскрыли хаб — центр управления смарт-гаджетами. Он получит прямоугольный дисплей, процессор A18 и поддержку нейросети Apple Intelligence. Также фирма представит умный звонок, работающий с системой определения лица Face ID.

Также в 2026-м Apple покажет первый складной смартфон. Согласно последним сообщениям, девайс будет иметь внутренний дисплей на 7,7 дюйма и внешний 5,3-дюймовый экран. Наконец, в планах IT-гиганта представить умные очки — с экранами, камерами, динамиками и функциями отслеживания здоровья.

Ранее известный инсайдер Fixed Focus Digital рассказал, что Apple выпустит продолжение iPhone Air уже осенью 2026 года. Оригинальная версия смартфона провалилась в продаже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Раскрыт арсенал напавшего на российский лицей подростка

    Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

    Уиткофф раскрыл планы после переговоров в Москве

    Опытный путешественник прилетел в Таиланд, вышел на связь с семьей и пропал без вести

    Названа причина нападения семиклассника на российскую школу

    Спецпосланник Трампа свел урегулирование украинского кризиса к одному вопросу

    Хайди Клум в полупрозрачном наряде без бюстгальтера пришла на премьеру фильма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok