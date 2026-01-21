Реклама

Apple выпустит продолжение провального гаджета

Apple выпустит второе поколение iPhone Air после провала смартфона
Андрей Ставицкий
Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple решила выпустить продолжение iPhone Air уже осенью 2026 года. Об этом в своем блоге на Weibo заявил известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital.

Air получил ультратонкий корпус 5,6 миллиметра, но остался всего с одной камерой и маленьким аккумулятором. Считается, что из-за этого дорогой аппарат — 1000 долларов, или около 78 тысяч рублей — провалился на рынке. Китайский специалист полагает, что Apple все же представит второе поколение девайса несмотря на слабый интерес со стороны потребителей.

По информации источников, компания подготовит сборочную линию, чтобы наладить производство продолжения смартфона. Второе поколение получит небольшое обновление. Также из материала следует, что Air останется без второй камеры.

Журналисты издания Wccftech заявили, что о переносе выхода iPhone Air 2 говорили многие инсайдеры. Одной из причин переноса называли потребность отдать сборочную линию Apple моделям iPhone с большим потенциалом. Также они напомнили, что в этом году компания не будет выпускать все смартфоны сразу: iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появятся осенью, а iPhone 18 — а начале 2027 года.

В конце января китайская корпорация Honor выпустила похожий на iPhone смартфон Magic 8 Pro Air. Релиз аппарата журналисты издания GSM Arena также назвали «ответом Honor на множество других тонких Android-смартфонов, выпущенных в последние месяцы».

