Honor скопировала iPhone

GSM Arena: Honor выпустила ультратонкий Magic 8 Pro Air, похожий на iPhone

Китайская корпорация Honor выпустила похожий на iPhone смартфон Magic 8 Pro Air. На это обратило внимание издание GSM Arena.

Журналисты заметили, что своим дизайном и тонким корпусом девайс напоминает вышедший осенью iPhone Air, расцветкой — флагманский iPhone 17 Pro. Релиз аппарата специалисты также назвали «ответом Honor на множество других тонких Android-смартфонов, выпущенных в последние месяцы».

Magic 8 Pro Air получил корпус толщиной 6,1 миллиметра и весом 155 граммов. Устройство лишь немного толще скопированного iPhone Air — аппарат Apple имеет толщину 5,6 миллиметра. При этом смартфон Honor получил аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов.

Новый аппарат вышел с 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 герц, процессором MediaTek Dimensity 9500 и как минимум 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера с объективами разрешением 64, 50 и 50 мегапикселей.

Стоимость Honor Magic 8 Pro Air в Китае составила 4999 юаней, или около 56 тысяч рублей.

В конце декабря 2025 года компания Honor анонсировала смартфоны серии WIN с батареей емкостью 10 000 миллиампер-часов. Девайс также получил встроенный кулер Ultra Fan.