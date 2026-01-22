Реклама

Россия
12:58, 22 января 2026Россия

Армия России нанесла удар по украинской военной инфраструктуре

Минобороны сообщило об ударе по объектам военной инфраструктуры Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Армия России нанесла удар по украинской военной инфраструктуре. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Целями удара стали, в частности, склады боеприпасов и пункты временной дислокации живой силы противника, отметили в министерстве. Кроме того, были поражены объекты украинского энергетического сектора, используемые для нужд ВСУ.

Удар был нанесен оружием наземного и воздушного базирования, отметили в военном ведомстве.

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. 19 января Минобороны сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики (ДНР). Полное освобождение ДНР – одна из целей СВО.

