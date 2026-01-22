Гигантская воронка после ЧП в столице российского региона попала на видео

Гигантская воронка после происшествия в столице Белгородской области, Белгороде, попала на видео. Кадры с ней показал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
На выложенных чиновником кадрах видна работа тяжелой техники, а также сотрудники МЧС.
Что именно произошло в Белгороде, неизвестно — чиновники сообщают о ЧП. Из воронки извлекают боеприпас. Известно, что на месте происшествия работают военные. В районе ЧП «отселили» 1700 человек, 50 из которых были направлены в пункт временного размещения.
В апреле 2023 года в Белгороде упала авиабомба ФАБ-500. В Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом. Два дня спустя на месте происшествия нашли еще один снаряд этого типа.