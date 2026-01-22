Реклама

08:30, 22 января 2026Россия

Гигантская воронка после ЧП в столице российского региона попала на видео

Губернатор Гладков показал на видео гигантскую воронку после ЧП в Белгороде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Гигантская воронка после происшествия в столице Белгородской области, Белгороде, попала на видео. Кадры с ней показал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

На выложенных чиновником кадрах видна работа тяжелой техники, а также сотрудники МЧС.

Что именно произошло в Белгороде, неизвестно — чиновники сообщают о ЧП. Из воронки извлекают боеприпас. Известно, что на месте происшествия работают военные. В районе ЧП «отселили» 1700 человек, 50 из которых были направлены в пункт временного размещения.

В апреле 2023 года в Белгороде упала авиабомба ФАБ-500. В Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом. Два дня спустя на месте происшествия нашли еще один снаряд этого типа.

