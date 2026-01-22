Реклама

09:33, 22 января 2026Наука и техника

Перечислены вредные приложения на смартфонах Samsung

В ZDNet призвали удалять предустановленные на смартфонах Samsung приложения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Специалисты издания ZDNet назвали приложения, которые следует удалить со смартфона Samsung. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала объяснили, что телефоны Samsung поставляются с множеством приложений, однако некоторые из них на самом деле ухудшают производительность и вредят пользователям. Первым из таких приложений журналисты назвали Global Goals — программа, посвященная устойчивому развитию, через которую можно делать пожертвования. В числе прочих перечислили Samsung Free — программу с бесплатными видеотрансляциями, но с очень ограниченным функционалом.

Samsung TV Plus — бесплатный сервис потокового телевидения с рекламой. Однако, по словам авторов ZDNet, в нем практически нет оригинального контента, потому что Samsung не производит телешоу и не снимает фильмов. Samsung Shop — сервис с приложениями для Samsung, который можно заменить Google Play.

Наконец, Samsung Kids создали как репозиторий с приложениями для детей. «Однако не у всех пользователей телефонов Galaxy есть дети. Для них это приложение — занимающее много места в памяти и отправляющее нежелательные уведомления», — отметили журналисты. Они призвали пользователей смартфонов корейского бренда удалить вышеперечисленные программы.

Ранее источники издания BusinessKorea рассказали, что корпорация Samsung нашла способ удержать цены на определенную категорию смартфонов. Компания решила закупать OLED-панели у китайских партнеров.

