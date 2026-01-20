Реклама

Наука и техника
19:55, 20 января 2026Наука и техника

Samsung удешевит популярные смартфоны

Samsung удержит цены на смартфоны Galaxy A, закупив дешевые экраны в Китае
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейская корпорация Samsung нашла способ удержать цены на определенную категорию смартфонов. Об этом сообщает издание BusinessKorea.

В условиях дефицита оперативной памяти и роста цен на прочие комплектующие IT-гигант придумал, как удержать цены на смартфоны. Фирма будет закупать OLED-панели у китайского подрядчика China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Панели получат устройства популярной серии Galaxy A — например, Galaxy A57.

Примечательно, что даже собственное подразделение Samsung Display готово поставлять OLED-экраны, но по более высоким ценам. По словам специалистов, Samsung начала тратить больше денег на закупку модулей памяти для смартфонов, но сможет удержать цены на прежнем уровне, сэкономив на дисплеях.

Авторы BusinessKorea заявили, что мотивация Samsung понятна. В 2025 году компания потеряла первое место на рынке смартфонов, впервые за много лет пропустив вперед Apple. Поэтому вопрос установления цены на Galaxy A57 на уровне Galaxy A56 имеет принципиальное значение.

Ранее стало известно, что корпорация Samsung выпустила обновления для старых смартфонов. Апдейт получили устройства серии Galaxy S10, S20 и S21.

