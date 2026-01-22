Захарова: Больные фантазии Макрона о РФ являются попыткой замолчать свои ошибки

Больные фантазии президента Франции Эммануэля Макрона о дестабилизирующей России являются попыткой замолчать свои ошибки, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь это уже просто болезненная фантазия, потому что это демонстрирует отсутствие видения происходящего в мире и реалистичности в оценке происходящих процессов», — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, поптыка выставить Россию «экзистенциальной угрозой для Франции и всей Европы, дестабилизирующей силой», а также «хищником у ворот, людоедами», — «это в первую очередь попытка замолчать свои собственные ошибки».

Ранее Макрон заявил, что Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией. Париж, отметил Макрон, хочет возобновить диалог с Москвой, поскольку считаем это полезным.