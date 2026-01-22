Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 22 января 2026Мир

Больные фантазии Макрона объяснили

Захарова: Больные фантазии Макрона о РФ являются попыткой замолчать свои ошибки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Больные фантазии президента Франции Эммануэля Макрона о дестабилизирующей России являются попыткой замолчать свои ошибки, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь это уже просто болезненная фантазия, потому что это демонстрирует отсутствие видения происходящего в мире и реалистичности в оценке происходящих процессов», — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, поптыка выставить Россию «экзистенциальной угрозой для Франции и всей Европы, дестабилизирующей силой», а также «хищником у ворот, людоедами», — «это в первую очередь попытка замолчать свои собственные ошибки».

Ранее Макрон заявил, что Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией. Париж, отметил Макрон, хочет возобновить диалог с Москвой, поскольку считаем это полезным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Зеленский призвал Европу забирать и продавать российскую нефть

    В центре Москвы перекрыли движение

    Топ-менеджеров двух российских компаний обвинили в ущербе экологии на 1,5 миллиарда рублей

    Два акварельных рисунка кисти Гитлера продали с аукциона

    Новак заявил о серьезных рисках для рынка нефти

    Расправившийся с российской школьницей в подъезде попал на видео

    Зеленский раскрыл итоги встречи с Трампом в Давосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok