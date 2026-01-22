Дания поставила условие для переговоров по Гренландии

Фредериксен: Диалог по Гренландии должен идти с уважением к суверенитету Дании

Диалог по вопросу Гренландии должен идти с уважением к суверенитету и территориальной целостности Дании. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, передает Le Parisien.

«Мы можем вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете», — подчеркнула глава датского правительства.

Фредериксен отметила, что она «координировала усилия» с правительством Гренландии и руководством НАТО на протяжении всего процесса переговоров о судьбе острова.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии, которая дает Вашингтону «все, что нужно». Американский лидер не стал раскрывать каких-либо подробностей о соглашении, но подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».