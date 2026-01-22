Десятки россиян стали жертвами ударов ВСУ по гражданским объектам с начала года

Омбудсмен Москалькова: 56 мирных россиян стали жертвами ударов ВСУ с начала года

Десятки россиян стали жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам с начала года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее заявление приводит ТАСС

Омбудсмен рассказала о смерти 56 человек и ранении 227 мирных жителей. По ее словам, среди жертв — трое детей.

Лишь в ночь с 21 на 22 января российская система противовоздушной обороны нейтрализовала более тридцати украинских дронов в небе над шестью регионами.

Также Москалькова сообщила, что в местах массовых захоронений в Курской области были обнаружены останки 524 человек.