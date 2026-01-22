Реклама

Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

Несколько человек, включая детей, пропали после схода оползня в Новой Зеландии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: TVNZ / REUTERS

Несколько человек, включая детей, пропали без вести после схода оползня на кемпинг с туристами на севере Новой Зеландии. Об этом пишет издание NZ Herald.

Оползень сошел на палатки спавших путешественников 22 января около 9:30 утра. Это произошло в районе парка отдыха Маунт-Маунгануи у одноименного вулкана. По словам специалистов, явление было вызвано сильными дождями в регионе.

Путешественник Марк Тени был одним из первых, кто прибыл на место происшествия. «Там было еще шесть или восемь парней на крыше туалетного блока, используя инструменты они пытались ее снять, пока запертые внутри люди кричали», — рассказал он изданию Daily Mail.

Заблокированные под завалами туристы звали на помощь, однако через 15 минут их голоса смолкли, говорится в материале. Также известно, что пропавшими числятся как минимум одна девушка, а также женщина, которая бросилась спасать путешественников. Кроме того, оползень уничтожил дом в близлежащем городе Папамоа. Двоим людям удалось убежать, еще двое не выжили.

Ранее семья туристов с детьми оказалась заблокирована в ущелье из-за наводнения в Новой Зеландии. Они застряли в кемпинге между городами Опотики и Гисборн.

