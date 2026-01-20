Реклама

Семья туристов с детьми оказалась заблокирована в ущелье из-за наводнения

Семью туристов эвакуировали на вертолете из ущелья в Новой Зеландии
Алина Черненко

Фото: Krzysztof Golik / Wikimedia

Семья швейцарских туристов с детьми поехала на отдых в Новую Зеландию и оказалась заблокирована в ущелье из-за наводнения. Об этом пишет портал Stuff.

По данным источника, Майя Хюгли, ее муж и двое детей 9 и 11 лет с нетерпением ждали спокойного шестинедельного путешествия по стране в автодоме. В один из дней отпуска швейцарцы застряли в кемпинге в ущелье Вайовека между городами Опотики и Гисборн. Дорога была размыта из-за ливней, и иностранцы попали в ловушку.

В итоге полиции пришлось эвакуировать семью из ущелья на вертолете. «Дети были очень расстроены и напуганы. Для них это было очень стрессово», — призналась Хюгли.

Как сообщает издание, полет на вертолете длился около восьми минут, и, по словам женщины, экипаж был добр и поделился с детьми шоколадным батончиком.

Ранее туристы, отдыхавшие на горнолыжном курорте, три часа провисели на морозе в подъемнике и попали на видео. Люди застряли в нескольких метрах от земли во время подъема на вершину.

