22:29, 22 января 2026Россия

Дмитриев прокомментировал осуждение Европы Зеленским

Дмитриев: Зеленский обвиняет Европу в недостаточной помощи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает Европу и обвиняет ее в недостаточной помощи. Так высказывания украинского лидера прокомментировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский критикует и обвиняет Европу, называя ее "фрагментированным калейдоскопом малых и средних держав", которые делают недостаточно для помощи», — написал Дмитриев.

Ранее Зеленский заявил, что европейские страны должны забирать российскую нефть с танкеров и продавать ее. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп может останавливать суда, якобы относящиеся к «российскому теневому флоту», а европейцы — нет.

