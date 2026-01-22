Реклама

Дмитриев высмеял президента Финляндии

Дмитриев: Для президента Финляндии Стубба сауна важнее реальности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высмеял президента Финляндии Александра Стубба. Соответствующий пост он оставил в социальной сети Х.

Чиновник прокомментировал пост одного из пользователей, обратившего внимание на слова Стубба о способности Европы защищать себя без США. Впоследствии финский лидер отметил, что он имел ввиду «не совсем это».

«Типичный Стубб: риторика важнее содержания. Сауна важнее реальности», — написал Дмитриев.

Прежде Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом смог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Он назвал это переходом от «дипломатии гольфа к дипломатии сауны».

