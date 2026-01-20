С Трампом захотели решить один вопрос в сауне

Стубб заявил, что дипломатия сауны с Трампом смогла бы решить вопрос Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход сауну с американским лидером Дональдом Трампом смог бы решить конфликт вокруг Гренландии. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post (WP).

«Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» — сказал он.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.

Также глава Белого дома опубликовал изображение, на котором он водружает флаг своей страны на территории Гренландии.