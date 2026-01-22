Реклама

Силовые структуры
15:31, 22 января 2026Силовые структуры

Дома у укушенной ядовитой змеей 16-летней россиянки нашли огромный террариум

В Москве прокуроры изъяли домашний террариум после укуса девочки ядовитой змеей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве прокуроры изъяли домашний террариум после того, как 16-летнюю местную жительницу укусила ядовитая змея. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуроре.

Во время проверки в квартире московской семьи с тремя детьми правоохранители обнаружили варанов, питонов и краснокнижного островного полоза. Документов на приобретение и содержание животных не было, поэтому их изъяли. Владелец также добровольно передал трех ядовитых змей — островную, цейлонскую и стройную куфий.

В отношении хозяина питомцев инициировано возбуждение дела об административном правонарушении за нарушение правил охраны редких видов.

Нападение на подростка произошло 16 января. Бамбуковая куфия, также известная как будру-пам, укусила несовершеннолетнюю москвичку.

