Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку

В Москве ядовитая змея из Индии укусила 16-летнюю школьницу

Бамбуковая куфия, также известная как будру-пам, напала на подростка в одном из жилых домов на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Экзотическая рептилия, чей яд в тяжелых случаях может привести к некрозу тканей или ампутации конечностей, укусила школьницу, когда та находилась в квартире. Сейчас 16-летняя москвичка вместе с бабушкой ожидает госпитализации. Мать девочки находится за границей.

Этот вид ядовитых змей является эндемиком Индии и относится к подсемейству ямкоголовых. Змею содержали в домашнем террариуме.

Ранее сообщалось, что житель Китая лишился большого пальца руки после того, как решил покормить домашнюю змею. Его укусил самец щитомордника, живший у него дома.