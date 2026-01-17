Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку

Бамбуковая куфия, также известная как будру-пам, напала на подростка в одном из жилых домов на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Экзотическая рептилия, чей яд в тяжелых случаях может привести к некрозу тканей или ампутации конечностей, укусила школьницу, когда та находилась в квартире. Сейчас 16-летняя москвичка вместе с бабушкой ожидает госпитализации. Мать девочки находится за границей.
Этот вид ядовитых змей является эндемиком Индии и относится к подсемейству ямкоголовых. Змею содержали в домашнем террариуме.
Ранее сообщалось, что житель Китая лишился большого пальца руки после того, как решил покормить домашнюю змею. Его укусил самец щитомордника, живший у него дома.