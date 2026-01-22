Реклама

10:57, 22 января 2026Россия

Фельдшер СВО рассказала об удивившем ее своим желанием жить бойце

Фельдшер СВО Гусева рассказала о спасении солдата с тяжелым ранением
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Участника спецоперации, фельдшер Российской армии Ирина Гусева рассказала об удивившем ее своим желанием жить бойце. Ее слова приводит Минобороны в Telegram.

Боец получил тяжелое ранение во время штурма. Бойца поместили в эвакуационный автомобиль, однако Гусева не высоко оценивала шансы мужчины на выживание. «Я так руку ему сжимаю. А он руку не сжимает. Я такая думаю: "Ну вот, парнишка, не повезло тебе"», — призналась она.

Дорога до госпиталя заняла 20 минут. Когда машина остановилась около лечебного учреждения, солдат стал подавать признаки жизни. «Я смотрю — он глазами захлопал. (...) Думаю: "Ну вот как?" Действительно, какое-то чудо», — добавила фельдшер.

Ранее стало известно о другом российском бойце, который получил ранение в бою. Солдата по ошибке не эвакуировали, посчитав, что он не выжил. Мужчина был вынужден 12 дней ползти к своим. На этот период пришелся его день рождения, который боец встретил один в лесу.

