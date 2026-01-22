Реклама

13:48, 22 января 2026

Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев. Пост со снимками и комментариями появился в X (ранее — Twitter).

Пользователь сети с никнеймом @macroschema опубликовал кадры, на которых запечатлены жительницы Беларуси во время крещенских купаний. Женщины одеты в бикини, которые эффектно подчеркивают их фигуру.

Публикация завирусилась в соцсети, набрав почти 30 тысяч лайков и 697 комментариев. Иностранные юзеры восхитились красотой женщин, а также обсудили их внешность: «Пошел покупать билет на рейс в Беларусь», «Это лучшая реклама православия в истории», «Пора посетить Беларусь», «Моя жена из Беларуси. Могу точно сказать — то, что вы видите на этих фото, правда», «Пошел искать ближайшие билеты на самолет», «Чтобы погрузиться в таком виде в ледяную воду, нужно иметь смелость».

Ранее сообщалось, что российская блогерша и актриса Настя Федько затмила иностранных знаменитостей на премии «Золотой глобус».

