Фото белорусок в купальниках с Крещения вызвали ажиотаж у иностранцев. Пост со снимками и комментариями появился в X (ранее — Twitter).

Пользователь сети с никнеймом @macroschema опубликовал кадры, на которых запечатлены жительницы Беларуси во время крещенских купаний. Женщины одеты в бикини, которые эффектно подчеркивают их фигуру.

Публикация завирусилась в соцсети, набрав почти 30 тысяч лайков и 697 комментариев. Иностранные юзеры восхитились красотой женщин, а также обсудили их внешность: «Пошел покупать билет на рейс в Беларусь», «Это лучшая реклама православия в истории», «Пора посетить Беларусь», «Моя жена из Беларуси. Могу точно сказать — то, что вы видите на этих фото, правда», «Пошел искать ближайшие билеты на самолет», «Чтобы погрузиться в таком виде в ледяную воду, нужно иметь смелость».

