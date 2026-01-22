Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 22 января 2026Мир

Генсек НАТО раскрыл дальнейшую судьбу переговоров по Гренландии

Рютте: Переговоры по Гренландии будут продолжены между США, Данией и автономией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Переговоры по Гренландии будут продолжены между Соединенными Штатами, Данией и автономией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

По его словам, сейчас стороны достигли соглашения, которое потребует от союзников по НАТО усиления мер безопасности в Арктике, и первые результаты этого будут видны уже в этом году. Рюттер рассказал, что теперь командующим альянса предстоит проработать детали дополнительных требований безопасности, и он уверен, что союзники по НАТО, не расположенные в Арктике, захотят внести свой вклад в эти усилия.

Глава военного альянса также отметил, что вопрос о принадлежности Гренландии не обсуждался на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, только вопросы о ее безопасности.

Ранее Рютте заявил, что для успешного заключения сделки по Гренландии впереди предстоит еще большой пласт работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы свели все к одному вопросу». Спецпосланник Трампа перед встречей с Путиным раскрыл детали урегулирования украинского кризиса

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп взял под контроль нефтяные фонды Венесуэлы

    Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

    В Раде предложили отстранить Зеленского от власти из-за одного отказа США

    Трамп подписал устав «Совета мира»

    В российском регионе зафиксировали 56-градусные морозы

    Российский космонавт поделился впечатлениями о первом полете на МКС

    Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok