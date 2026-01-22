Генсек НАТО раскрыл дальнейшую судьбу переговоров по Гренландии

Рютте: Переговоры по Гренландии будут продолжены между США, Данией и автономией

Переговоры по Гренландии будут продолжены между Соединенными Штатами, Данией и автономией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

По его словам, сейчас стороны достигли соглашения, которое потребует от союзников по НАТО усиления мер безопасности в Арктике, и первые результаты этого будут видны уже в этом году. Рюттер рассказал, что теперь командующим альянса предстоит проработать детали дополнительных требований безопасности, и он уверен, что союзники по НАТО, не расположенные в Арктике, захотят внести свой вклад в эти усилия.

Глава военного альянса также отметил, что вопрос о принадлежности Гренландии не обсуждался на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, только вопросы о ее безопасности.

Ранее Рютте заявил, что для успешного заключения сделки по Гренландии впереди предстоит еще большой пласт работы.