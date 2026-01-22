Генсек НАТО развеял заблуждения по сделке о Гренландии

Генсек НАТО Рютте: По сделке о Гренландии предстоит много работы

Для успешного заключения сделки по Гренландии впереди предстоит еще большой пласт работы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство AFP.

«Я считаю, что сегодня была очень хорошая встреча, но работы еще предстоит много», — подчеркнул глава организации.

Между тем, в интервью телеканалу Fox News он сказал, что не говорил с лидером США Дональдом Трампом относительно территориальной принадлежности острова. По его словам, американский визави сегодня был сосредоточен на том, как обеспечить безопасность региона.

Незадолго до этого Дональд Трамп сообщил, что достиг некоторых договоренностей с Марком Рютте по Гренландии. Американский президент охарактеризовал встречу с генсеком НАТО как продуктивную. После беседы Трампа и главы Североатлантического альянса стало ясно, что Вашингтон не намерен вводить экономические ограничения против восьми стран Европы, которые ранее показали сопротивление в вопросе присоединения острова к Америке.