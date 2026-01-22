Реклама

03:19, 22 января 2026Мир

Генсек НАТО раскрыл связанную с Гренландией деталь переговоров с Трампом

Рютте: С Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что на его переговорах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась. Он раскрыл эту деталь в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Этот вопрос больше не поднимался в моих разговорах сегодня вечером. Президент [Трамп] очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность этого огромного региона», — заявил он.

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии. Он назвал встречу с генсеком НАТО продуктивной. В связи с этим Вашингтон не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

