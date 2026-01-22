Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 22 января 2026Мир

Глава российской разведки рассказал о попытках ЕС убедить США спонсировать Киев

Глава СВР Нарышкин: ЕС вновь пытаются вовлечь США в спонсирование Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Лидеры некоторых европейских стран продолжают предпринимать попытки склонить Соединенные Штаты к спонсорству Киева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, «коалиция желающих» хочет сорвать мирный процесс по Украине. В этом смысле западные лидеры создают условия, которые могут спровоцировать рост конфликтного потенциала, отметил Нарышкин в интервью.

«Срыв мирных договоренностей — это не единственная цель, которая ставится евроатлантическими элитами», — объяснил глава Службы внешней разведки, подчеркнув, европейские политики пробуют «и хором, и поодиночке» вовлечь Вашингтон. Так они хотят сделать его действующим лицом в вопросе поддержки Украины.

Ранее Сергей Нарышкин отметил, что «коалиция желающих» всеми силами стремится сорвать мирное урегулирование конфликта, навязав неприемлемые для России условия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Что об этом известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    ВСУ отправили на поле боя больных бойцов

    Россия нанесла удар по стратегическому объекту Украины

    Перечислены риски ремонта автомобиля у официального дилера

    40-летняя Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа

    Тревел-блогерша описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?»

    Назван самый популярный китайский бренд смартфонов

    Глава российской разведки рассказал о попытках ЕС убедить США спонсировать Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok