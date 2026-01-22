Глава СВР Нарышкин: ЕС вновь пытаются вовлечь США в спонсирование Украины

Лидеры некоторых европейских стран продолжают предпринимать попытки склонить Соединенные Штаты к спонсорству Киева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, «коалиция желающих» хочет сорвать мирный процесс по Украине. В этом смысле западные лидеры создают условия, которые могут спровоцировать рост конфликтного потенциала, отметил Нарышкин в интервью.

«Срыв мирных договоренностей — это не единственная цель, которая ставится евроатлантическими элитами», — объяснил глава Службы внешней разведки, подчеркнув, европейские политики пробуют «и хором, и поодиночке» вовлечь Вашингтон. Так они хотят сделать его действующим лицом в вопросе поддержки Украины.

Ранее Сергей Нарышкин отметил, что «коалиция желающих» всеми силами стремится сорвать мирное урегулирование конфликта, навязав неприемлемые для России условия.